蘋果上季營收達948億美元，優於市場預估926億美元。期間之內，雖然銷售量稍微減少2.5%，但比蘋果早先示警可能大減5%要來得好。同時，蘋果也開始要執行900億美元的庫藏股計畫。季配息方面增派4%，故每股為24美分。

日前，手機晶片大廠高通憂心手機需求的一番話還言猶在耳，但今年迄今股價已大漲33%左右的蘋果，似乎已出現復甦的跡象。同時，蘋果在中國大陸上季的業績結果，也比預期要好。

若嚴格檢視蘋果剛公布的財報，會發現銷售量已經連續兩季都在下降，是新冠病毒在2020年開始肆虐以來首見。至於蘋果上季每股盈餘為1.52美元，跟前一年同期一樣，外界則是預估為1.43美元。

蘋果在電話會議上表示，本季目前營收下滑態勢跟上季類似，若用數字表達，就是應該會減少3%左右。蘋果也指出，匯兌也會對未來財報產生負面的影響。

蘋果搖錢樹iPhone，上季共吸金513億美元，高於預估營收的490億美元。不過，僅年增1.5%。不過，還是創下蘋果有史以來，1到3月這1季最高的單季紀錄。

蘋果執行長庫克自豪表示，在目前全球景氣不佳情況下，iPhone銷售量上季還能創新高，實在是很不容易的一件事。同時，蘋果也將會把潛力無窮的人工智慧AI新科技，巧妙地融入日後的電子產品中。

在iPad方面，營收上季減少13%至66.7億美元，跟預估值67億美元差不多。也就是說，進級版的入門款，以及配備蘋果研發，台積電製造M2晶片的Pro款，並沒有大幅激起消費者的購買欲望。

同時，Mac營收更是大減31%至71.7億美元，較市場預估77億美元明顯要少。調研單位IDC早已預估，Mac出貨量可能劇減40%左右。效能更佳的MacBook Pro以及Mac mini，未能帶動市場買氣。

至於AirPods、Apple Watch以及電視機上盒Apple TV等，這些居家、可穿戴與電子配件產品，上季營收減幅不到1%為87.6億美元，甚至比預估85億美元要好。因為Apple TV改裝更快的處理器，HomePod揚聲器也更新過。

包括iCloud、Apple Music、App Store以及TV+等串流媒體服務的業績雖達209.1億美元，但低於預期211億美元。不過，年增率卻是成長5.5%。日前，蘋果曾說過，自己的服務項目將跟iPhone一齊大幅增加。。

庫克表示，蘋果在新興市場尤其受到歡迎，墨西哥、印尼、菲律賓、沙烏地阿拉伯、土耳其以及阿拉伯聯合大公國的上季營收創歷史新高。若匯率不要大幅變動，蘋果的整體營收就會上升。

匯銀人士指出，對蘋果以及其它業務遍及世界各地的美國企業來說，因為收到的基本上都是當地貨幣，美元在聯準會強勢升息下，匯價始終居高不下。因此，也不利蘋果全球的銷售表現。