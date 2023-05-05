創見董事會通過2023年第一季合併財務報表，第一季合併營收26.1億元，季增0.34%、年減24.4%。營業毛利5.52億元，季增0.35%、年減35.8%；營業利益2.53億元，季減1.37%、年減51.6%。稅後淨利2.32億元，季增406%、年減70.2%，每股盈餘為0.54元，相較去年第四季的0.11元成長、仍較去年同期的1.82元下滑。

回顧今年第一季，記憶體市場總體情勢仍嚴峻，終端消費需求疲弱，產業庫存水位偏高，各大廠持續調節庫存，DRAM及NAND FLASH價格仍維持下行趨勢，面對極具挑戰的經營環境，創見積極調整採購策略並進行庫存去化，配合良好的庫存成本控管，毛利率仍能維持21.2%。而業外損益部分，創見配合總體經濟情勢，進行集團資金規畫配置，採取穩健投資策略，故受惠於升息帶動較高之利息收入。

展望未來，預料記憶體市場在供給面及需求面有所調節的情況下，DRAM及NAND FLASH價格下滑趨勢可望於下半年逐步緩解。創見亦將持續精進供應鏈及庫存管理，優化生產效能，配合創新研發，發揮優勢創造競爭力。而後疫情時代隨著各國開放解封，今年度亦積極拜訪客戶維持客情，主動出擊滿足客戶需求並致力開發新專案，期許帶動業績成長，穩定挹注營收。