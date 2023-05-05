穎崴2023年首季合併營收10.08億元，雖季減41.01％、仍年增25.9％，創同期新高、歷史第四高，毛利率37.73％、營益率18.17％為同期次高。歸屬母公司稅後淨利1.43億元，雖季減達64.46％、仍年增20.36％，每股盈餘4.18元，雙創同期新高。

穎崴首季營運雖創同期新高，但整體表現遜於市場預期。投顧法人認為，儘管智慧手機需求微幅復甦，但客戶轉趨謹慎使3月營收下滑。而毛利較高的垂直探針卡（VPC）比重下滑、毛利較低的老化測試座比重提升，產品組合轉弱亦使毛利率及獲利表現不如預期。

展望後市，由於訂單需求疲弱，穎崴預期第二季營收及毛利率將持平首季，亦低於市場預期。投顧法人認為，雖然營收仍有美系GPU客戶的測試座、探針卡訂單支撐，惟應用於車用的老化測試座貢獻比重仍較高，使獲利雖將優於首季，但將年減逾25％。

樂觀派的投顧法人認為，儘管全球智慧手機需求平淡，但台系智慧手機系統單晶片（SoC）客戶因應規格升級導入系統級測試（SLT），相關新高階產品需求增加，將成為穎崴今年營收主動能之一，預期將在第二季末至第三季開始產生營收貢獻。

鑒於穎崴將是未來3年高速運算（HPC）趨勢的主要受惠者，風險報酬率具吸引力，投顧法人雖下修今年獲利預估16％，以反映需求復甦較預期緩慢，但維持明年營收及獲利預期，維持「增加持股」評等、目標價825元不變。

保守派的投顧法人則認為，穎崴第二季獲利轉為年衰退，下半年挑戰將更高，主因美系客戶探針卡需求為2年1循環，今年無新品效益挹注，預期下半年衰退幅度擴大，將穎崴今年每股盈餘預期自26元下修至22元，維持「中立」評等。