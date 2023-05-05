吉歐力托今（5日）交手雙城繳出7局失1分好表現。（美聯社）

本賽季結束後將成為自由球員的大谷翔平，圍繞在他身上的交易傳聞始終沒有斷過，大聯盟記者芬桑（Mark Feinsand）針對本季狀況作出提問，向大聯盟幾位球隊高層進行調查，其中「最有可能在交易截止日前被送走的球星」中，大谷翔平以5票排行第2。

白襪強投吉歐力托（Lucas Giolito）在這項目獲得最多的6張選票，力壓大谷翔平排在榜首，白襪本賽季戰績僅10勝22敗、排名美聯中區第4，勝率連4成都不到，確實有可能提早為下賽季做準備，在白襪高達5.28的團隊先發投手防禦率中，吉歐力托的賣向的確是最好的。

一位高層表示，雖然目前還很難看出誰會成為賣家，但處在合約年的吉歐力托肯定會是交易籌碼。至於天使近期則是打下一波4連勝，氣勢正佳，除非球隊突然大崩盤，否則很難想像大谷翔平會被送走。另一位高層則說道，近年季後賽各分區已增加至3張外卡資格，球隊不會貿然送走陣中大咖球星。

其他調查項目中，海盜及白襪分別被選為最驚奇和最令人失望的球隊，球員方面水手克蘭尼奇（Jarred Kelenic）表現最讓人驚豔，轉戰太空人的阿布瑞尤（Jose Abreu）則讓人大失所望。本季最佳簽約則是教士游擊手波格茲（Xander Bogaerts）。