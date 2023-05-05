來自澳洲的男大學生蕭里，疑接觸滅鼠藥住院治療，已搭乘醫療專機返回澳洲，案情有重大發展。台北地檢署依據剪報分「他字案」調查，日前請台北市刑警大隊通知蕭里父親以證人身分協助調查，訊後請回。據了解，檢警3日也通知蕭里在台同居女友向北檢說明，訊後諭令限制住居，顯示案情有突破。北檢表示，偵查不公開，無法對外說明。

蕭里父親已於5日搭機離台，據了解，檢警仍針對蕭里父親證稱中極為有限的案情線索，積極調查釐清，檢警不排除在全案調查告一段落之後，透過外交管道通知蕭里父親調查結果。

媒體報導，來台灣當交換學生的澳洲男大生蕭里（Alex Shorey），疑因接觸滅鼠藥住院治療，由於一度傳出疑因台灣路邊小吃店有關，且事後有民眾質疑蕭里疑使用大麻合成新興毒品，引發軒然大波。

北檢因蕭里曾在台北醫學大學附設醫院住院治療，且蕭里最後的住居所屬北檢轄區，主動剪報簽分他字案，指派毒品專組檢察官調查，目前因案情不具體，案由為「不詳」。

北檢為釐清案情，3日透過北市刑大通知蕭里父親史蒂夫．蕭里（Steve Shorey），以證人身分說明。據了解，蕭里父親證稱，滅鼠藥是蕭里向家人提及，家人並不清楚他為何會吃到滅鼠藥，應與台灣小吃無關。檢方訊後請回蕭里父親，蕭里父親已於昨日搭機返澳。

據了解，蕭里父親有提供檢警一些訊息，檢警將針對這些訊息進行查證，但據了解，訊息內容極為有限。

至於外界質疑蕭里是否施用大麻合成的新興毒品，但據了解，檢警經專家勘驗事證，初步排除施用大麻合成毒品有關，也初步排除是台灣路邊小吃店所致。

蕭里疑因接觸滅鼠藥住院治療，經由家屬透過群眾募資平台募得300多萬元回澳洲的醫療專機費用，專機已於3日降落昆士蘭州布里斯本。