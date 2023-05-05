韓國啦啦隊人氣女神李多慧，3月宣布加盟「Rakuten Girls」，不過有「勝利妖精」封號的她，在4月樂天桃猿主場三連戰初次應援登場時，似乎沒有帶來贏球好運，遭客隊味全龍一路橫掃；不過，樂天桃猿昨(4日)以11比6大勝中信兄弟，讓她初嚐來台應援首次勝利，賽後與單場MVP廖健富的互動，更是引起網友熱議。

樂天桃猿昨(4日)對戰中信兄弟，廖健富5打數安打，還包括1發全壘打，不僅在該場比賽完成「猛打賞」，還幫助球隊拿下勝利，並獲選單場MVP；賽後MVP頒獎時，主持人為了獎勵他成為連兩場比賽的致勝功臣，邀請李多慧上台與他互動，兩人近距離接觸，讓廖健富緊張到不行，被主持人狂虧：「你不要發抖，你怎麼下巴在發抖」。

廖健富獲選MVP與李多慧互動引起熱議。（影片／Rakuten Monkeys Youtube）

當主持人詢問廖健富有什麼話要跟李多慧說時，現場DJ還放起《來自星星的你》主題曲《My Destiny》，將浪漫氛圍烘托到最高點，這也讓他鼓起勇氣詢問：「喜歡台灣嗎？」對此，李多慧則是手比愛心並用中文回覆：「我很喜歡台灣」，接著又問：「東西好吃嗎？」李多慧則是比讚說：「好吃」，隨後笑到合不攏嘴，似乎被這幾個問題逗得樂不可支。

主持人最後請李多慧跟廖健富說句話，李多慧立刻用中文說：「廖健富辛苦了」，廖健富則是害羞回覆：「你也辛苦了」，兩人逗趣互動的影片曝光後，短短時間就吸引1.5萬人次觀看，網友也紛紛留言：「為了跟多慧跳舞，真的拚了」、「阿富跟多慧那段又尬又可愛」、「阿富太好笑了，為什麼要讓阿富尷尬呢」。