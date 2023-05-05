近期有民調指出，唯有新北市長侯友宜和民眾黨主席柯文哲兩人搭配「侯柯配」，才能贏過副總統賴清德，對此，國民黨立委賴士葆表示，賴清德支持度的天花板就是40％上限，上不去了，只會往下掉；民進黨立委賴瑞隆則認為，國民黨跟民眾黨要合作現實上也不容易，因為國民黨看起來就是要把民眾黨吃掉。

國民黨立委李德維表示，對於國民黨而言只有好好努力，柯文哲有他們的主體，如果民調都是完全的話，賴清德如果都會贏，那就不用選了，選舉好玩有趣的地方，就是沒有到最後一刻，票還沒開出來，誰都不知道誰會贏。

賴士葆指出，在野任何配或非綠聯盟加起來，都贏賴清德的40％，因為40％就是他的天花板上限，上不去了，只會往下掉，任何非綠聯盟提名都是好的，樂見這樣的氛圍發展。

賴瑞隆指出，民調不斷變化、每天都有異動，國民黨跟民眾黨要合作現實上也不容易，因為國民黨看起來就是要把民眾黨吃掉，而柯文哲就是要拚國會席次，希望民眾黨成為關鍵少數，當兩黨各有想法跟企圖時，是否能順利合作大家都在觀察，相信柯文哲最近會做出決定，三黨競爭下要更密切注意。