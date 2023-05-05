口罩令在4月中解禁，但路上不少民眾仍口罩戴緊緊，讓一名網友忍不住好奇背後的原因，是因為習慣了，還是有什麼特殊原因，引起網友熱烈討論，不少人點出3個關鍵原因，首先是不想做臉部表情管理，再來就是還有其他病毒要防，最後則是空氣真的太髒了，不想當人體空氣清淨機就好好戴著。

一名網友昨天在PTT上發文表示，口罩令還沒有解除的時候，一堆人期待口罩解禁，但是真正解禁以後，他搭大眾運輸工具卻發現，大家都還是戴著口罩沒有脫，明明這幾天就已經悶熱到戴口罩會很不舒服了，因此他很好奇到現在大家都不脫口罩的原因是什麼？是習慣使然，還是因為空氣的問題。

貼文引起網友討論，綜合大家的回答發現，不少人持續戴口罩則是因為可以不用表情管理。「可以不被看到一臉厭世的樣子」、「不用做臉部表情管理XD」、「不用表情管理，我喜怒容易形於色」、「不用表情管理」。

另有許多網友則說，現在還是有一堆人感冒，但是習慣很不好，所以還是想要戴著口罩防其他病毒；也有人持續戴口罩是因為空氣太髒了，不想當人體空氣清淨機。