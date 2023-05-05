京東創辦人劉強東再發員工福利，位於北京的「京東青年城」4日正式啟動，該項目用地是透過京東之前花30億元（人民幣，下同）買下的地塊，將建成近4000套自持員工租賃公寓，加上去年投入百億元設立「住房保障基金」，成為京東近年員工福利上的最大投入，也是近年行業最大的員工福利投入。

據《中國基金報》引述京東方面表示，建成後所有公寓都可以實現拎包入住，公寓內也配備大量休閒、娛樂、健身區域，預計租金約為市場價格的一半。作為配套設施，「京東青年城」還將建設一座可容納12個班級的幼稚園，配套體育健身和娛樂設施以及商業區。

據了解，「京東青年城」項目總投入預計超過60億元，當中有4000套自持員工租賃公寓，還為實習生準備了千餘套公寓。

具體地段是今年2月7日，京東以31.12億元的底價拿下，位於北京亦莊新城0303街區的地塊，總面積7.17萬平方公尺，規劃建築面積19.46萬平方公尺，且位置就在京東集團總部東南側，從京東1號樓南門出發，過個馬路就能抵達。

目前京東在全大陸的各個辦公地、物流園區擁有超過2.5萬套員工公寓，在員工居住條件改善上已投入逾220億元。