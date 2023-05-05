本屆金曲獎主視覺設計今出爐。（台視提供）

本屆金曲獎主視覺設計今出爐。（台視提供）

第34屆金曲獎頒獎典禮將於7月1日在台北小巨蛋隆重登場，主視覺今（日）出爐，過去3年受到疫情衝擊，減少了人們聚會的機會，但音樂的力量卻是能夠穿越時空、超越國界，今年以「無疆界」作為主軸概念，象徵2023年揮別疫情阻隔後，音樂創作者們得以跨越地理區隔彼此對話，不僅反映出當代流行音樂在音樂類型、語言和創作表現上的界線逐漸被打破，更期盼透過金曲平台，拉近與國際間的距離，讓各地的音樂文化都能充分交流，也讓國際感受臺灣流行音樂的魅力。

今年邀請到曾獲德國紅點傳達設計獎、金點設計獎等國際設計獎項肯定之「白輻射影像」團隊擔任典禮視覺統籌，首次為金曲獎注入新設計概念，與金曲獎精神對話，重新思索流行音樂與疆界的互動關係，提出「滲透邊界」的設計概念，將液體以柔軟的質地融合為本次視覺基調，創作出一系列主視覺影像。數字「34」被轉換成水滴造型，讓金曲獎標誌「GMA」穿透兩塊水滴的邊界，透過液體的折射與扭曲的作用下，「GMA」也映射成「GMMA」。

此外，也透過人的肢體延伸帶出指尖、聲帶、耳朵與在主視覺概念中代表音樂的水滴，相互碰撞激起的漣漪，象徵音樂人在演奏、歌唱與聆聽的音樂想像力，正溫柔地穿透創作者自身的框限。