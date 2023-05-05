行政院會4日通過勞動部「投資青年就業方案」第二期規畫，預計在2023年至2026年擴大投入160億，被質疑是為了選舉大撒幣，對此，國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，勞動部選舉到了大撒幣，如果真的能改善低薪，我們支持，但選舉前一次大撒幣沒有用。

曾銘宗指出，假設大撒幣對年輕朋友有幫助，我們也支持，但國民黨團強烈質疑，勞動部的大撒幣似乎是政策買票，建議行政院提出徹底辦法，改善低薪情況才重要，不要為了選舉到了大撒幣，年輕朋友有智慧，大撒幣一點用也沒有，只是浪費人民納稅錢。