澎湃新聞5日報導，中國國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）統計，自4月27日鐵路五一小長假運輸啟動以來，截至5月4日，大陸全國鐵路共發送旅客1.33億人次，較2019年同期增加2794萬人次，其中4月29日發送旅客1966.1萬人次，創鐵路單日旅客發送量歷史新高；貨運保持高位運行，重點物資保供運輸有力有效，為國民經濟平穩運行和人民群眾生產生活需要提供了保障，其中大陸363家鐵路直供電廠可用存煤量平均保持在30天以上。

國鐵集團運輸部稱，今年五一假期旅客出行需求旺盛，保障物資供應任務艱巨，是近年來鐵路運輸的一次大考。鐵路部門最大限度挖掘運輸潛力，增加運力投放，努力改善服務，有力保障旅客出行和物資供應。

一是千方百計增加運力，滿足旅客出行需求。充分發揮世界最大的高速鐵路網和先進的鐵路網優勢，實行高峰列車運行圖，日均開行旅客列車達到1萬1347列，較日常增加2300餘列，其中單日開行旅客列車最高達到1萬2143列，較日常增加3100餘列。根據12306候補購票數據，及時掌握旅客出行需求，通過增開夜間高鐵和普速列車，安排動車組重聯運行、普速客車加掛車輛等多種方式，增加重點地區、熱門方向、旅遊城市間的運輸能力，全力滿足旅客出行需求。小長假運輸期間，大陸鐵路日均發送旅客達到1659.2萬人次，較2019年同期增長26.7％。

二是大力提升服務品質，改善旅客出行體驗。實行分段放行、嚴控列車超員、加強市政交通接駁等綜合措施，確保了旅客出行平安有序。

三是加強重點物資運輸，保障國計民生需要。4月27日至5月4日，國家鐵路發送電煤3330萬噸，同比增長15％，363家鐵路直供電廠可用存煤量平均保持在30天以上，保證了企業生產和人民群眾生活用電需要。加強中歐班列、西部陸海新通道班列、中寮鐵路國際貨物列車開行組織，積極對接外貿企業運輸需求，強化國際物流協調組織。小長假期間，中歐班列、西部陸海新通道班列、中寮鐵路分別發送4.6、2.3萬標準貨櫃和跨境貨物2.1萬噸，分別同比增長37％、18％、68％，確保了國際供應鏈穩定暢通。