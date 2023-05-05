國家安全會議諮詢委員、總統府國造潛艦專案小組召集人黃曙光至國立中山大學演講，以「海權與潛艦」為題，分析當前台海情勢，與師生分享潛艦國造的策略與進度，也期盼中山共同投入水下載具研發技術，學生投身相關產業，發揮所長。

「海軍的命脈在潛艦，意即操縱在造船者手上，國造研發才能保護台灣的生命線。」黃曙光認為，因台灣位於第一島鏈中央的關鍵戰略位置，最好的策略絕對不是硬碰硬地正面對抗；在敵強我弱的狀況下，如何以小博大？關鍵就是採取守勢防衛。一方面在國際外交上結盟民主國家，形成印太戰略聯盟來共同對抗。另一方面就是提升自我防禦能力，加強軍備。

黃曙光強調，與其讓潛艦購置權控制在其他國家手上，不如操之在己，首艘國造潛艦可望於今年9月下水。他說，台灣一定要自我發展遠程精準打擊飛彈、國造潛艦、水下載具、飛彈快艇、水雷、中長程飛彈及布雷車等戰力，保護石油與戰略物資運補的生命線。

「絕對要先武裝好自己，備戰才能避戰。」黃曙光提及，潛艦的重要性其實早自李登輝總統時代就已提出，當時計畫向國外購買，但由於各種外交軍事角力未能如願。直至馬英九總統卸任前提出潛艦國造，再經現任的蔡英文總統付諸執行，交由得標的台船公司進行國造潛艦，依其進度可望於今年9月下水。

黃曙光強調，時至今日，打造艦隊和武器均使用非常現代化的機具和設備，傳統造船業的技術和研發製造水下、水面、載人及無人載具仍有很多創新科技與應用發展的機會，希望中山大學學生能投身相關產業，發揮所長。

「自己的國家自己救，但也要記取歷史教訓。台灣需要各國的幫助與支持，但我們仍必須發展武器自立自強。」黃曙光並舉巨人歌利亞和牧羊人大衛為例，說明在不對稱的戰力下必須採拖延、迂迴及結盟策略，要保存戰力，以守勢拖垮對方的攻勢。越消耗、越持久、越拉長戰線，對我方越有利；以時間換取空間，才有機會避其鋒而擊其弱。

中山大學校長鄭英耀表示，中山大學率先成功自行開發打造台灣第一且唯一、自行開發、具有AI能力的海洋專用自主式水下無人機，技術創新突破，為我國海洋科技產業奠定獨立自主技術根基。中山大學水下載具研發中心也自主開發台灣第一艘MIT迷你科研載人潛艇，並於2022年8月完成雙人進艙的實際海下測試，水下航行時間超過1小時，提升我國水下載具國際競爭力期。