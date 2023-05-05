韓國籍李姓女子命案有重大進展，李女4月間與金姓男友來台觀光投宿高雄商旅時，離奇重傷身亡，檢察官相驗發現李女左腦凹陷研判他殺，檢方經取得閨蜜傳來的金女大量受傷自拍「豬頭照」，認為他涉嫌重大二度聲押獲准。法醫高大成表示，目前要趕緊比對出高粱酒瓶上有無血跡反應及兇嫌指紋，最重要的是，若是雙方有衝突，死者與金男指甲內的皮屑跡證就是破案關鍵。

法醫4月25日第一次解剖李女，僅發現四肢有瘀傷，當時以為是單純意外死亡。27日複驗剃去李女的長髮後，驚見後腦勺竟有一面積超大、圓型的瘀血痕，進而發現李女左側顱內出血、腦髓凹陷，明顯遭鈍器敲擊或短距離撞牆致死。

檢警也在僅發現疑似打鬥留下的細微血跡，房內唯一可能的凶器僅有一支酒瓶，懷疑2人爭吵過程中互毆，金男持酒瓶重擊李女導致重傷死亡。

高大成點出一個關鍵，如果兩人疑似發生過鬥毆，死者與金男兩人的手指甲會是一個關鍵，若內有皮屑或是微物跡證，檢驗DNA即可找到關係人。

高大成表示，依照人體反應，往前跌倒會下意識地用手支撐。但往後跌到則要看傷口形狀，或是撞擊點。但會在左側顱骨造成凹陷，幾乎不太可能，只要比對傷口形狀及酒瓶上的血跡與指紋、毛髮微物跡證，會有更明確結果，尤其這事國際事件，證據必須要相當完整明確。