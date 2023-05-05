女星陳喬恩2019年在大陸節目《女兒們的戀愛》與小9歲男友曾偉昌（Alan）相識，並在節目中接受對方的表白，同年更大方公開戀情，去（2022）年兩人才低調結婚，沒想到結婚1年後，她卻自曝極度缺愛，在家充滿負面情緒。

陳喬恩在去年與曾偉昌結婚，身為新婚人妻的她，受邀參加大陸綜藝節目《妻子的浪漫旅行6》。日前她在節目中坦言，因為家中管教方式採打罵教育，對家的感覺很薄弱，從小就極度缺愛、缺乏安全感。即使到大陸發展，她也只想讓人看到完美的樣子，不想讓別人看到自己的弱點，一直假裝堅強，讓她覺得很累。

陳喬恩透露非常幸運能遇到老公，因為老公讓她感受到愛及安全感，她也笑說自己在外面總是笑臉迎人，回到家後就瞬間變臉，曾偉昌更加碼爆料她都把負面情緒帶回家，極大反差讓人很煩惱。

此外，陳喬恩先前在節目中坦露婚後的心情，被問到「如果回到公開戀情前的時刻，還會選擇公開戀情嗎」，她則回答：「若能重來一次不會選擇公開。」因為她沒想到公開後會引來那麼多外界的聲音，甚至有幾個是針對性攻擊老公，，讓她十分心疼。