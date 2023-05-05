國民黨2024總統大選提名受到關注，除有新北市長侯友宜獲民眾支持，鴻海創辦人郭台銘也積極爭取，台北市議員徐巧芯日前爆料國民黨計畫於本月17日徵召侯友宜參選總統，不過她5日改口，「一切還有變數」，相信兩邊候選人都會拚到最後一刻，她也說，黨內若再分裂，就是讓民進黨漁翁得利。

徐巧芯5日上午來到台中，陪同台中市議員黃健豪掃市場，行前接受媒體採訪被問及國民黨確定徵召侯友宜一事，徐巧芯表示，她先前接收的資訊，國民黨可能於5月17日徵召侯友宜，但距離17日中間還有1個多禮拜可以努力，相信兩邊候選人都會拚到最後一刻，至於徵召誰？一切都有變數。

徐巧芯也呼籲，不論是侯友宜還是郭台銘，他們都是熱愛中華民國的人選。民進黨執政帶來的各種貪腐、經濟敗壞，過去買BNT疫苗都要抹黑，現在連食安都有問題，這些才是真正會傷害到民生的，希望支持者可以思考。她說，2024年是和平與戰爭的選擇，如果黨內因為挺誰、不挺誰而分裂，就是讓民進黨漁翁得利，2024年只會更辛苦，她相信徵召的人選大家都會全力支持。