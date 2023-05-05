《揮灑心篇章》弗朗索瓦與兒子一起完成指揮家生涯的最後一場演出（原創娛樂提供）

《揮灑心篇章》當弗朗索瓦正準備退休之際，卻收到米蘭斯卡拉大劇院請擔任指揮，他簡直不敢相信！（原創娛樂提供）

曾以喜劇《愛愛後當機》讓觀眾印象深刻的導演布魯諾奇哲 ，在新片《揮灑心篇章》(Maestro(s)) 中將他最喜歡的古典音樂作為背景，描寫一對指揮家父子之間無法親密但又關心彼此的矛盾情感，凱薩獎影帝皮耶阿帝提和伊萬阿達勒之間的對手戲讓人印象深刻。

雖然電影是改編曾榮獲坎城影展最佳編劇的《親情據點》，但是改編的靈感是取自真實故事，一個歌劇演員的岳父和丈夫的故事，事實上《揮灑心篇章》也可以說是導演職業生涯最個人化的作品，電影中三代之間的年齡幾乎與導演的家人相同，第一版劇本中的角色更是取自導演兒子的真實姓名。

值得一提的是，在電影中飾演父子的皮耶阿帝提和伊萬阿達勒兩人在戲外對於父子之情都有很深的感悟，影帝皮耶阿帝提年輕時期與當時的妻子為了發展演藝生涯犧牲了與孩子的相處時間，在孩子兒童時期的缺席讓他後來付出了很多的代價去修補父子之情。而電影中飾演兒子的伊萬阿達勒則透過《揮灑心篇章》的演出與同為演員的兒子 Ben Attal 恢復了關係。

正因為兩位演員親身的經歷讓他們在詮釋父子角色時非常深刻，特別是兩位同為指揮家的父子在片中一起指揮的澎湃場面，讓許多觀眾都感到動容!

電影講述杜馬斯家是一對有名的指揮家父子檔，但感情卻並不太融洽。爸爸弗朗索瓦正準備結束漫長但精彩的國際指揮生涯，兒子丹尼斯則是剛又獲得了一座古典音樂大獎。當弗朗索瓦得知他被選中要在著名的米蘭斯卡拉大劇院擔任指揮，他簡直不敢相信：那是他一輩子的夢想，可說是為退休畫上最完美的句點！起初丹尼斯還為爸爸感到興奮，然而他卻意外被通知，原來真正被選中要去米蘭的竟是他自己，而他究竟該如何告訴本就已經關係冷淡的父親呢…。電影5日於全台戲院上映。