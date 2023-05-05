疫情解封後腸病毒來勢洶洶，彰化縣衛生局提醒民眾嚴陣以待。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

疫情解禁後，彰化縣上周腸病毒門急診就診計454人次，較前一周的374人次上升21.4％。彰化縣衛生局今天在彰化市國聖國小辦理「戰勝腸病毒，一起溼搓沖捧擦」活動，提醒透過時時刻刻勤洗手，守護自己也守護他人的健康。

衛生局指出，不僅是彰化縣腸病毒門診量上升超過2成，依疾管署監測資料顯示，上周全國腸病毒門急診就診計10066人次，較前一周7988人次上升達26.0％，而今年累計3例腸病毒感染併發重症病例，分別感染腸病毒D68型、克沙奇A6型及伊科病毒21型。

衛生局表示，近期實驗室監測顯示，社區檢出以克沙奇A型病毒為多，腸病毒71型及D68型輕症個案亦持續於社區活動，提醒家長留意嬰幼兒重症前兆病徵。該局將於5月底前針對247所國小、國小附幼及公托完成腸病毒聚集事件演習，並連繫80家兒科診所，了解相關整備作為，希望能在第一時間進行掌握群聚事件及重症個案，早期介入防疫措施。

彰化縣長王惠美今天與國聖國小及國聖非營利幼兒園的師生，一同宣導「正確溼、搓、沖、捧、擦的洗手5步驟」，王惠美並提醒要把握「洗手5時機：吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後」，透過時時刻刻勤洗手，守護健康。

衛生局呼籲，目前已進入腸病毒流行期，且國內已近3年未有腸病毒流行疫情，提醒家長及教托育機構人員應教導幼童出入安親班、托兒所、室內兒童樂園等人員互動頻繁場所、返家或進食前皆須確實正確洗手；落實生病不上課。

另外，家中幼兒一旦出現肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，務必立即轉送腸病毒重症責任醫院，彰化縣3家腸病毒重症責任醫院為彰化基督教兒童醫院、秀傳紀念醫院、彰濱秀傳紀念醫院。