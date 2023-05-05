警政署規畫召募18至40歲青年加入義警、民防，國民黨智庫國安組前召集人林郁方表示，蔡政府民防政策的根本邏輯是「戰爭一定會爆發」；國民黨立委李德維也指出，民進黨想打「戰爭牌」刺激選票。內政部長林右昌今（5）日對此表示，這個新聞讓他「啼笑皆非」，民防是本來就有的編制，幾十年都在做，只是過去都在擺爛，不認真推動，現在是要重視，所以不要去渲染戰爭的恐懼。

林有昌說，義警、義消、民防、巡守是本來就有的編制，每天都在進行，只不過民防的部分，過去都在擺爛，也不認真去推動，所以年齡都偏高，還有委員質詢時希望把年齡從65歲放寬到70歲，就可知道過去該推動或該做的事不是很認真。

林右昌表示，像義交及義消都做得很好，而且都可招募到年輕人，關鍵在有一套很好的運作和訓練機制，訓練的課程必須要有趣，而且真的能讓參與民眾學到東西，所以民防民力重新的招募，是絕對有必要的，端看怎樣提出新的訓練課程，讓老百姓覺得說參與民防是一分榮耀，也可以學到新的技能，對平常的生活、對社會也有貢獻。

林右昌強調，新聞說為戰爭做準備，說實在真的覺得啼笑皆非，民防的工作幾十年來都在做，世界各國也都在做，所以不要去渲染這種戰爭的恐懼。

林有昌反批國民黨，國民黨過去幾十年執政時，就建立了民防的組織，在地方有民防團，在關鍵的基礎設施有特種防護團，就不曉得國民黨的委員為什麼對過去國民黨做的事這麼不了解，過去就不重視、就擺爛，現在應該要重視這些事情。不要因為年底選舉要到了，就去渲染這種東西，真的沒有必要。