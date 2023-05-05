蘇澳鎮公所近期整理舊檔案，發現一張1941年的畢業證書，雖然紙張略顯泛黃，但字跡清晰、保存完整，原要透過民政、學校等系統找尋畢業證書的主人或家屬，可是卻苦於年代久遠，訊息有限，因此發出尋人啟事，盼能物歸原主。

蘇澳鎮公所指出，人事室整理舊檔案時，發現這張畢業證書，畢業生「林玉魁」是大正14年（1925年）出生，昭和16年（1941年）畢業於蘇澳公學校高等科；從畢業證書可知「林玉魁」應有98歲，畢業為16歲，證書歷史長達82年。

鎮公所認為這是一份珍貴的檔案，對「林玉魁」或其家屬來說，也特別有意義；社會課每年都有發放重陽禮金，但社會課並無「林玉魁」的資料，推斷可能已搬離蘇澳鎮。

鎮公所也有請蘇澳國小（前身即為蘇澳公學校）幫忙查詢，但校史資料並未發現「林玉魁」；鎮公所再透過中研院台灣史研究所的「台灣總督府職員錄系統」，查到「林玉魁」畢業後，可能到台北州馬賽國民學校（現今馬賽國小）擔任助教。

鎮公所表示，「林玉魁」所屬的年代能讀公學校相當少數，從公學校畢業後多從事公職，「林玉魁」在馬賽國民學校教的學生，可能也有80、90歲了。

鎮公所坦言，單就公家機關查詢仍有不足之處，因此透過臉書發布尋人啟事，盼能林玉魁或家屬知悉後，能與鎮公所接洽。