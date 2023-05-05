南電2023年首季合併營收125.8億元，季減28.94％、年減13.6％，營業利益31.65億元，季減達54.52％、年減達33.87％，雙創近7季低點。稅後淨利23.25億元，季減達54.85％、年減達40.13％，每股盈餘3.6元，雙創近2年低點。

投顧法人指出，南電首季ABF載板稼動率維持滿載、但售價季減達14～16％，BT載板及PCB稼動率則下滑至低於70％及70％，造成毛利率明顯下滑。受業外匯損及較高稅率影響，稅後淨利略低於預期，但本業獲利則大致符合預期。

展望第二季，投顧法人預期因美系PC客戶加速去化庫存，南電ABF載板稼動率將驟降至低於80％、售價亦有微降壓力。不過，PCB稼動率將持穩約70％，在電視及車用備貨帶動下，BT載板稼動率將回升至70～75％。預估南電第二季營收將季減20％、為全年谷底。

投顧法人預期，在新伺服器出貨增溫、但PC復甦較慢拖累下，南電第三季ABF載板稼動率仍難恢復滿載，但價格可望回穩，今年資本支出年減18％至140億元。不過，下一代英特爾伺服器平台Birch Stream的載板面積將大增60～80％，有助ABF載板再度轉趨吃緊。

鑒於受惠異質整合及小晶片（chiplet）等趨勢，將使ABF載板供需自下半年起至2025年再度轉趨吃緊，投顧法人雖調降南電今明2年獲利預估20％、8％，目標價自316元小幅調降至310元，但仍維持「增加持股」評等。