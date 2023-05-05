臺北市臻佶祥社會服務協會、社團法人台灣食物銀行聯合會攜手今舉辦食物銀行共享園區-屏東185站成立大會，透過食物銀行社福系統以食物銀行大型倉儲型態進駐屏東地區，開創嶄新食物銀行服務，更結合319鄉鎮「一鄉一據點」目標邁進。

對於食物銀行共享園區-屏東185站的名稱由來，台灣食物銀行聯合會理事長方荷生說明，其座落地點可服務185線上6個鄉鎮，並改善食物及資源匱乏的問題。該園區由台塑集團暨王長庚公益信託捐助設立、國際扶輪社3490地區及新莊東區扶輪社捐贈冷凍運輸車、台灣希望義工團建造，共同協力完成。

方荷生希望，讓屏東地區弱勢家庭及民眾能藉由倉儲相關服務，取得對應的資源，不僅可成為屏東地區弱勢家庭照顧者，也能把資源作有效整合，幫助到社會上各個需要的角落。

臺北市臻佶祥社會服務協會成立於2014年3月12日，以結合民間組織採行非營利組織型態與政府相關單位的資源，目標乃共同搭建全國獨有的社區照顧網絡，以社區互助、社福資源進行推動和改變，現行有「南機場幸福食物銀行」、「惜食中途島」、「食物銀行共享園區花-花蓮站」及「大我新村-臻佶祥食物銀行共享園區」。

台灣食物銀行聯合會結合全國食物銀行，共同倡議「愛分享愛食物分享食物分享愛」，主要內容為續食議題、募集物資、分享資源，並建構全國食物銀行資訊系統，讓捐助單位找到距離最近的食物銀行，了解缺乏的物資，進行捐贈。貧困濟助，減少食物浪費，建構無飢餓網絡。