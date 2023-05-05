P. LEAGUE+ 在5日公佈2023年新人選秀會報名辦法，報名日期從即日起至06月17日中午12點截止，並將於7月5日進行體能測試，選秀會日期為7月12日，P. LEAGUE+ 官方YouTube頻道將會進行直播。

欲參加選秀者，應於今年12/31前年滿十九歲，但曾註冊大專籃球聯賽之在學學生，則應於今年08/31前年滿21歲，或完成大三以上之學業。另外，球員需具有下列各款資格之一，始得參與新人選秀會：

(1) 曾註冊於台灣地區之高中籃球甲級聯賽或大專籃球聯賽公開一級之本土球員，或於前述聯賽連續註冊滿二學年以上之外籍生球員，並檢附教練之聯繫方式。

(2) 曾註冊於台灣地區之大專籃球聯賽公開二級之本土球員，或於前述聯賽連續註冊滿二學年以上之外籍生球員，並檢附教練之推薦函。

(3) 曾註冊於海外地區之同等學生籃球聯賽，並檢附教練或聯盟之推薦函。

(4) 不符合前述第(1)至(3)之資格者，則須檢附本聯盟所屬球團之教練、總經理或領隊之推薦函。

選秀會詳細資訊及報名專用表格，請上PLG官方網站查詢。