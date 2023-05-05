知名藝人梁佑南多年來默默行善，他今年1月才邀請金融界聞人鐘文智為台東原住民嘎屋啦瀚文教發展協會捐贈百萬資源車，本月4日兩人再度至彰化縣芳苑鄉，捐贈50萬元給伯立歐小兒痲痺協會，梁佑南表示，平常雖然忙著拍戲，但總會關心台灣社會各個弱勢角落與團體，希望藉由藝人的影響力號召社會各界行善，也感謝鍾文智董事長只要知道要做公益，從來都不落人後，慷慨的行善之心令人佩服。

梁佑南表示，她數年前在知名藝術大師陳炳臣畫家及寶鴻發國際娛樂有限公司施寶盛董事長的引薦下，得知位在彰化縣芳苑鄉的「伯立歐小兒麻痺協會」，她親眼看到協會人員為身心障礙者提供身障就業一條龍的服務，近年來又為籌募高齡身障家園努力不懈，深受感動，於是經常透過各種方式來協助伯立歐。

鍾文智(左二)攜手梁佑南捐贈50萬元給伯立歐小兒痲痺協會。(戴志揚翻攝)

鍾文智秉持父親的訓勉「贈人玫瑰，手留餘香」，他說，只要有能力，就會為社會盡點心力。(戴志揚翻攝)

梁佑南過去曾帶著家人一起參加伯立歐蕎麥公益路跑，每年並擔任公益大使，為活動代言發聲，今年11月26日，也是第十屆伯立歐蕎麥公益路跑，她也邀請所有人一起為愛而跑。梁佑南對於協會的付出，也讓協會同工相當感動。

今年1月，台東原住民嘎屋啦瀚文教發展協會因為一輛資源車老舊不堪使用，梁佑南得知後立馬邀請鍾文智捐贈一輛價值百萬的新車供協會汰換，當時，梁佑南也將伯立歐的情況介紹給鐘文智，並邀他一起至伯立歐走走，結果鐘文智聞訊立馬答應，並在4日與梁佑南連袂前往，並當場捐贈50萬元。

鍾文智秉持父親的訓勉「贈人玫瑰，手留餘香」，他說，只要有能力，就會為社會盡點心力。(戴志揚翻攝)

今年45歲的鍾文智，是出身屏東的客家子弟，他退伍後獨自到台北打拼，目前手上共有包括金融投資，綠能環保等項目，因爲其父親年輕的時候在地方上就是熱心公益的人，也常提醒他，「有能力就要多幫助別人」，所以如今在他事業成功的同時，便秉持父親的訓勉「贈人玫瑰，手留餘香」，他說，只要有能力，就會為社會盡點心力，也希望有更多企業能共襄盛舉，幫助弱勢。

梁佑南也表示：「只要伯立歐有需要我的地方，我會ㄧ直都在，也會牢牢地牽著協會的手。」伯立歐小兒麻痺協會理事長陳忠盛表示，非常感謝梁佑南長期以來對伯立歐的付出與關懷，協會何其有幸，讓她對協會不離不棄，這份愛點滴在心頭，伯立歐相當感恩，也感謝ㄧ路走來有這麼多天使守護著我們，期待伯立歐家園早日落成，讓身心障礙者有個尊嚴終老的地方』。