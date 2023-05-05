隨著國際旅遊復甦，各地機場湧現人潮，海關也繃緊神經，就怕有人趁機走私違禁物品。印度清奈機場上個月查獲一起驚人的動物走私案，從一名女子的登機行李中發現了22條蛇和1隻變色龍，當場予以沒收。這也是今年以來，該機場第5起珍稀動物走私案件。

Indian Customs : Guardians of wildlife!@ChennaiCustoms intercepted a female pax arriving from Kuala Lumpur by Flight No.AK13. On examination of check-in baggage, 22 Snakes of various species & a Chameleon were found; seized under CA, 1962 r/w Wildlife Protection Act, 1972. pic.twitter.com/5Xfu8OK217 — CBIC (@cbic_india) April 30, 2023

綜合外媒報導，一名女子上月28日從從馬來西亞吉隆坡搭機，降落在印度清奈機場時，海關發現她的登機行李中夾帶了22條蛇和一條變色龍。這些動物被裝在塑膠盒中，據海關表示，蛇類可以長時間待在密閉環境中，不需進食，因此很容易成為長途走私的目標。

On 28.04.23, a female pax who arrived from Kuala Lumpur by Flight No. AK13 was intercepted by Customs.

On examination of her checked-in baggage, 22 Snakes of various species and a Chameleon were found & seized under the Customs Act, 1962 r/w Wildlife Protection act, 1972 pic.twitter.com/uP5zSYyrLS — Chennai Customs (@ChennaiCustoms) April 29, 2023

《金融時報》報導，早前泰國是珍稀動物走私的主要來源，現在轉移到馬來西亞。清奈機場沒有透露該名走私嫌犯是否遭到逮捕，也不清楚她是如何順利通過安檢，將大量的動物帶上飛機。

聯合國環境署（UNEP）駐印度負責人巴加伊（Atul Bagai）在2020年一份報告中表示，在珍稀動物走私犯罪中，印度是一大轉運中心，同時也是全球十大使用飛機走私野生動物的國家之一。

印度政府在1972年頒布了保護動植物的《野生動物保護法》，目前已經根據該法處理此走私案件。