台中市第5選區立委提名由新秀現任台中市議員黃健豪與老將前立委沈智慧角逐，台北市議員徐巧芯5日南下台中陪同掃街，被問及沈說國民黨從世代交替變成世代分裂，她表示，國民黨是民主的政黨，黨內初選是民主政黨中正常且應該具有的機制，不會有分裂問題，共同合作打贏選舉才是最重要。

黃健豪投入台中第5選區立委初選，5日由徐巧芯陪同前進北屯區金谷市場掃街。徐巧芯受訪表示，黨內初選是民主的政黨中正常且應該具有的機制，如果國民黨因為民主的初選產生分裂，「我們怎麼告訴人民我們是民主的政黨，在參加民主的選舉？」。她表示，相信雙方都很有君子風度，沒有勝出的人也一定會全力支持勝出的人，最重要的是2024年重返國會過半、重返執政。

徐巧芯說，年輕世代出頭，參加民主初選，能夠得到勝利代表民眾支持，所以是交給民眾選擇，無論結果如何，共同合作打贏選舉，讓北北屯重回執政，才是最重要；尤其這個選區過去是台中市長盧秀燕擔任立委的選區，盧市長做得這麼好，獲得這麼多民眾支持，大家也會期待這個選區由國民黨重新執政，她認為如果是年輕世代出戰，勝算較高。