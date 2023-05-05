《末日地堡》女主角蕾貝卡弗格森出席倫敦首映會（APPLE TV＋提供）

《末日地堡》奧斯卡最佳男配角得主提姆羅賓斯出席倫敦首映會（APPLE TV＋提供）

科幻影集《末日地堡》改編自休豪伊全美傳奇暢銷科幻小說《羊毛記》3部曲，由《沙丘》蕾貝卡弗格森領銜主演同時擔任監製、《模仿遊戲》獲得奧斯卡八項大獎提名的挪威導演摩頓帝敦執導、《諾曼第大空降》葛瑞漢尤斯特擔任編劇。

《羊毛記》為21世紀最暢銷的作品之一，其中以三部曲：《羊毛記》、《星移記》、《塵土記》最為著名，而後還有潛沙記。該系列作品嚴肅探討末日後的世界，如果世界被毒氣污染，剩下的人該如何繼續存活。蕾貝卡弗格森上一次演出小螢幕的作品已是十年前的《紅帳篷》，此次她在繼票房大作《不可能的任務：全面瓦解》及《沙丘》後重回小螢幕，題材同樣滂礡、改編自全球最暢銷的作品之一，消息在去年甫出就備受討論，將再次掀起《羊毛記》風潮。

日前集結主創團隊以及劇中演員，女主角蕾貝卡弗格森、美國嘻哈歌手與男演員凡夫俗子、艾美獎提名《繼承之戰》英國女星哈里特沃特、《異鄉人‧美國夢》齊納查烏切、《陰屍路》艾維納許以及許久未現身的《神秘河流》奧斯卡最佳男配角得主提姆羅賓斯皆現身倫敦首映會。

劇情講述在一個破敗又充滿毒害的未來世界，全球僅存的 1 萬人口為了生存被生活在不見天日的地底下。在這個深入地下數百層樓的深淵社區「末日地堡」裡，試圖了解關於「末日地堡」的任何資訊被視為最大的禁忌，蕾貝卡弗格森飾演的工程師茱麗葉，在愛人被殺害後，悄悄調查謀殺案，卻也發現了這座「末日地堡」背後真正的秘密。