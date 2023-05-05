史上最大詐貸案、潤寅集團詐貸銀行400億元案，檢方指控前合庫董事長廖燦昌任職台企銀董事長時，多次收受潤寅負責人王音之高檔水果禮盒，接受王請託，施壓下屬配合潤寅貸款，造成合庫損失2.9億，依特別背信罪起訴，台北地方法院5日開庭，廖否認犯罪，與潤寅集團、王音之也沒有任何金錢往來，也沒有干預授信審查。庭末，法官諭知擇期再開庭。

廖另在合庫董事長任內涉嫌協助遠航董事長張綱維貸款，讓事後接任土銀董事長黃伯川、合庫銀總經理陳世卿，均遭北檢起訴，創下公股行庫首度有董總在任內遭起訴。廖並因遠航案請辭第一金控董事長。潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫妻，去年判刑27年、25年確定後，已入獄服刑。

檢方指控，廖燦昌2014年轉任合庫董事長，王音之開始向合庫申請授信，廖2016年召集下屬開會針對潤寅相關授信案指示「應照客戶申請條件盡速通過」。合庫員工在廖交辦壓力下，潤寅財務狀況不佳，楊文虎夫婦都已被聯徵中心註記為呆帳戶，仍從2016到2018年持續授信撥款共4.6億，其中呆帳2.9億。