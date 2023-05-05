民進黨立委林俊憲表示，牡蠣作為國人經常食用的水產品，品質和安全性對消費者的健康至關重要。（摘自林俊憲臉書直播）

台灣食安問題近期頻傳，衛福部食藥署日前也公布，越南進口的蚵肉，檢出重金屬無機砷超標，民進黨立委林俊憲表示，牡蠣作為國人經常食用的水產品，品質和安全性對消費者的健康至關重要；台灣牡蠣高達9成是越南進口，卻驗出砷含量超標多達5倍，讓消費者陷入食安危機。

林俊憲指出，2017年開始進口越南牡蠣年進量口，由150公噸暴增至去年的3023公噸，增加20倍之多，不只幅增加民眾的食安風險，也嚴重衝擊國內牡蠣養殖產業，而我國的牡蠣產量從2017年到2021年短短4年，從年產2萬3千多公噸減少的1萬8千公噸，減幅達23％，衝擊本土牡蠣農的生計。

林俊憲表示，砷中毒是引發烏腳病的主因，台灣很長時間才擺脫烏腳病，不能在讓民眾面臨砷中毒風險，而越南進口的牡蠣卻沒有加以標示產地，一般民眾難以分辨，如果政府不嚴格查驗，將造成國人食品安全隱患。

林俊憲要求政府加強對進口牡蠣產品的查驗和管理，從源頭把關進口牡蠣，確保產品的品質和安全，才能保障消費者的健康權益；同時食藥署也應積極和地方政府、漁會合作，加速落實產地標示，讓消費者在購買時，能夠清楚知道所購買的產品來源。

食藥署北區科長陳慶裕表示，進口食品管理方面分為三階段，牡蠣都是系統性源頭管理，要符合台灣規定，要附產地證明和當地衛生證明，今年1至3月邊境抽驗，已經調整成第二級管理。

食藥署南區副主任蔡佳芬指出，後市場稽查部分，行政院食品安全辦公室有召集農委會和衛福部，陸續啟動市售牡蠣產地標示聯合稽查專案，透過跨部會合作查核，從越南牡蠣輸入業者和國內牡蠣產地養殖戶等業者做產地標示稽核，去年共查核107家，並沒有發現有越南牡蠣混充台灣牡蠣，將會持續跨部會合作，督導業者落實產地來源正確標示。