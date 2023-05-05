合庫資產管理公司（AMC）前董事長蔡見興遭爆家族寄生公股金庫子公司，國民黨團今上午前往監察院告發財政部縱容合庫AMC，成為特定派系的家族企業，包括現任財政部長莊翠雲、前任財政部蘇建榮、合庫金董事長雷仲達等人涉嫌瀆職。

總召曾銘宗表示，合庫AMC前董事長蔡見興，把合庫AMC當作家族事業在經營，家族利害關係人包括兒子、姪子、事業夥伴相關人員等，引進合庫AMC，國民黨團為此到監察院告發相關人員。

曾銘宗指出，合庫AMC不是個案，這是蔡政府執政底下的貪腐情況，用人看顏色酬庸的具體事證，誇張到令人嘆為觀止的地步。國民黨團今天特別站出來告發、舉發，要求獨立機關的監察院介入調查，為何財政部長期縱容合庫金控、合庫AMC濫行進用人事，請監察院依法行政，查辦清楚。

曾銘宗要求，監察院查辦對象包括財政部，為何縱容合庫金和合庫AMC胡搞、亂搞？此外，蔡見興當時是合庫AMC董事長，他的任命必須由財政部報請行政院，107年3月由當時的行政院長賴清德核可，賴清德為何核可？到底是誰推薦蔡見興？是派系分贓？分贓到高雄幫？沒有任何財務背景的蔡見興，可以擔任合庫AMC董事長，賴清德必須對國人說清楚。

書記長謝衣鳯表示，蔡見興人事任用同時，有沒有告知財政部？合庫金？有沒有迴避利益衝突事項中所規定的事項？國民黨團今天來到監察院告發蔡見興等人，違反《公職人員利益衝突迴避法》相關規定事項，呼籲監察院能夠儘速據實調查。

國民黨團強調，今來到監察院，告發財政部長莊翠雲、前任財政部長蘇建榮、合庫金董事長雷仲達涉嫌瀆職，讓合庫AMC弊端叢生，遭地方家族所把持、濫行放水貸款。呼籲監察院能夠釐清、端正公股事業治理，絕對不能成為特定政黨及其家族的禁臠。