立法院時代力量黨團今（5）天舉行「蔡英文執政7年 社宅跳票 租屋地獄 炒房天堂」記者會。（楊亞璇攝）

立法院時代力量黨團今（5）天舉行「蔡英文執政7年 社宅跳票 租屋地獄 炒房天堂」記者會，針對蔡政府7年來的居住政策，包括「改革房屋稅制」、「健全租屋體系」、「興建20萬戶社會住宅」進行總檢討，發現政策都只做半套，民進黨已然淪為自己曾經最討厭的樣子。

立委邱顯智指出，今年立法院終於修正通過《租賃專法》，但只針對大型租賃業者，獨獨漏了租屋黑市最大宗的小房東，只管包租代管和仲介業租賃，而佔 100 萬戶最大量體的民間小房東，與房客的權利義務關係都沒有管，政府連到底有多少人租屋都無法掌握，也不敢稽查。

邱顯智批評，蔡政府為了平息眾怒大撒 300 億元廣發租金補貼，結果 50 萬戶名額只有 6 成來申請，然而因為根本性結構問題沒有獲得解決，使租金補貼變成是裹糖衣的毒藥，看似領到補貼，但實際上是變成房東漲租的理由。

立委陳椒華說，蔡英文總統過去承諾要啟動稅制改革，把稅基調漲至接近市價，但結果是房價不停上漲，像台北市調降公告現值，台中市調降公告地價，變相減稅，而中央也無動於衷，沒有任何作為。

陳椒華認為，全台相近1成的房子是空屋，非自用的囤房族高達 52 萬人，財政部卻堅決抵抗囤房稅，藉此規避「全國總歸戶」，又和內政部一搭一唱，這種一國兩制、一台車繳的稅比一間房子多的奇特現象，只在台灣看的到。

陳椒華補充，歷時一年半才通過的平均地權條例，屢次對炒房族大喊狼來了。該逃命的都逃光了，蔡政府才終於動起來，沒想到竟還替炒房大開後門，花敬群曾承諾將會溯及既往，前後說法不一是在打臉自己。

立委王婉諭表示，蔡政府提出 8 年興辦 20 萬戶社會住宅的目標，截至今年3月底，已經蓋好或定案的社宅 7 萬多戶，達成率只有 6 成，其中超過半數是靠地方撐起來的業績，等於蔡政府剩下一年得蓋出 5 萬多戶社宅，政策注定跳票。

王婉諭認為，包租代管乍看之下達成率有 8 成，實際上是把 5 年來同一戶的續約媒合也灌水算進去，更別細究中間到底有多少比例是真正幫助到弱勢家庭？包租業者為了成交、房東為了自身保障，大多還是租給一般身分的租屋族。呼籲社宅不只得加速蓋，現有國防部、台電等公有地也要優先盤點，加大政府興辦力度和量能。

時力黨團呼籲政府即刻搶救居住正義，要求預售屋即起禁轉售、優先盤點公有地，社宅加速興建、儘速檢討房屋持有稅，以及獎勵豪合法申報，嚴懲逃稅房東，才能讓年輕世代看的到未來。