AI應用席捲全球，大數據賣屋正流行，信義房屋在官網推出「我家有多夯」功能，協助有意售屋的屋主獲得銷售天數、銷售價格等資訊。統計該頁面上線至今，高雄市各行政區屋主對自家住址附近的行情搜尋量，以左營、前鎮、三民區高居前3名，專家分析，這三區都屬於原高雄市，人口多、住宅密集度高，隨著城市發展、新建案推出，自然而然出現換屋需求，所以也會對自家行情、夯度更感興趣。

統計高雄市各區域屋主對行情的熱搜度，前3高依序是左營、前鎮、三民區。(記者張雅雲攝)

信義房屋推出的「我家有多夯」，屋主只要輸入自家地址，即可掌握過去2年內透過信義房屋出價洽談，但尚未購屋的誠意買方有多少，亦可了解有多少感興趣買方正在區域內看屋，輔以買方線上軌跡等獨家數據，計算出滿分五顆星的「房屋夯度」；同時，還能藉由分析自家方圓1.5公里內物件過去銷售天數、以及成交價格，進一步掌握自家出售預計最快銷售天數。

統計高雄市各區域屋主對行情的熱搜度，前3高依序是左營、前鎮、三民區。信義房屋高三區協理周清源認為，這3個行政區都是屬於原高雄市範圍，皆是早期發展的住宅群落，自住比例相當高，也因此，隨著城市建設逐步發展，新建案也增加得越來越多，就會出現換屋需求，對自家周邊行情的好奇也會比較高；第一線觀察，包括舊換新、透天換電梯大樓等，都是常見的換屋需求。

周清源進一步說明，自農曆年後，去年下半年一路遞延的買氣就有逐步復甦，包括看屋量、交易量都有成長，因此，對有意售屋的屋主來說，如想趁此時找到誠意買方，會是不錯的時間點。而對買方來說，《平均地權條例》上路前，以及部分區域建設話題已經談論較久，則較有機會找到願意小幅讓利的屋主。(記者張雅雲/高雄報導)