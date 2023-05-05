新北市汐止社后地區受國道、基隆河等地形阻隔，南北向交通僅能仰賴雙向僅有各1車道的中興路，每逢尖峰時間交通總大打結。新北市政府自2020年開工進行同興路穿越高速公路工程，內政部長林右昌今（5日）前往視察表示，整體工程預計2025年12月完工，正式開放通車後將可串聯汐止區南北向交通，成為紓解附近車流壅塞的重要建設。

林右昌說，要解決汐止社后地區的交通難題，必須面對跨越基隆河及穿越國道1號等挑戰，該工程自2020年3月開工後，工程人員以「管冪工法」在國道下方持續進行隧道的開挖與施工，讓既有國道能保持交通運輸的功能，也能有效減低施工過程對在地交通的影響。

林右昌表示，任何重大建設都需中央、地方密切配合，汐止穿越高速公路道路工程已核定總經費13.7億元，再由中央補助用地及工程經費共616億元，未來將可串連國道兩側生活圈，完整汐止社后地區交通路網。

新北市祕書長邱敬斌表示，新社後橋園道段道路北延穿越高速公路工程總長度290公尺、路寛28公尺，其中隧道約有60公尺，北側與明峰街銜接，南側終點在福德一路，後續由新后橋跨越基隆河街接至大同路，串聯起汐止社后地區南北聯絡道路網。

但北峰里長陳南海怒批，該工程進度頻頻延宕效率有夠差，讓汐止民眾等待許久，對此林右昌拍胸骨保證，該工程預計2025年12月完工，且強調，工程工安必須謹慎，工程品質需仔細，工程效率則要重視。