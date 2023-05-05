《邪厄》導演由執導過《陰地》、《連體陰》的泰國鬼片教父索分沙達菲斯擔任（CATCHPLAY提供）

《邪厄》男女主角由泰國電視台當紅偶像蘇格拉瓦卡那諾與尼塔莎吉拉尤吉恩首次大銀幕合作（CATCHPLAY提供）

《邪厄》導演擅長營造恐懼氛圍（CATCHPLAY提供）

蟬聯四周票房冠軍，榮登2023泰國最賣座的電影《邪厄》，12日在台上映，近日官方釋出一支電影中號稱「正宗泰國誦咒」的音樂影片，除了詭異木偶畫面搭配警告標語「千萬不要開聲音」之外，驚悚的誦咒音穿腦，引起大批網友熱烈討論，紛紛留言：「本來沒有要開聲音，但看到旁邊寫千萬不要開聲音，就更想點開！」「開聲音，超驚悚！」「我剛剛放在睡覺的男友聽，他立馬嚇到秒驚醒！」

除了誦咒影片，今日亦釋出電影《邪厄》幕後花絮，花絮中釋出眾多真實泰國駭人社會案件，泰國各大知名新聞主播及節目主持人分享：「泰國的租屋離奇事件層出不窮，很多房客在租屋處從事非法行為，比如進行獻祭儀式、或是發生兇殺命案，這些租屋招邪的故事，還不曾被翻拍成電影，如果將這些故事製作成電影，一定很棒！」《邪厄》製片捷拉馬里固分享：「這部電影是由許多真實事件拼湊而成，我們要講一個把房子出租給房客，結果房客入住後發生許多離奇邪門事件的故事，而出租或是租房子都是很貼近我們日常生活的事，《邪厄》將此題材加入恐怖元素，將獻給觀眾前所未有的震撼體驗！」

《邪厄》導演由執導過《陰地》、《連體陰》，擅長營造恐懼氛圍的泰國鬼片教父索分沙達菲斯擔任，電影另一大亮點則是由泰國電視台當紅偶像蘇格拉瓦卡那諾與尼塔莎吉拉尤吉恩首次大銀幕合作，兩人皆將帶給觀眾意想不到的角色詮釋，女主角尼塔莎吉拉尤吉恩坦言：「這是一個很有挑戰性的角色，一開始相當猶豫要不要拒絕，但看完劇本之後覺得非常吸引我，最後還是挑戰演出了這個角色，看完電影覺得一切努力都很值得！」男主角蘇格拉瓦卡那諾則分享：「我和這部電影的所有演員在拍攝現場常常一起討論怎麼呈現出最好的表演，製作團隊也相當優秀，每個人都盡全力將電影做到最好，絕對是觀眾不曾體驗過的驚悚片！」