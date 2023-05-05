李玉璽首登中視《飢餓遊戲》，與阿龐、妖嬌、海產、艾融一同出外景，不料遇上製作單位不按牌理出牌，規則裡暗藏玄機，讓李玉璽不敢置信：「不可能那麼陰險吧。」阿龐也直罵「骯髒」。

李玉璽首登《飢餓遊戲》感到十分新奇。（中視提供）

第一關遊戲眾人被帶到水池，沒什麼外景遊戲經驗的李玉璽，意外在唱歌遊戲大顯長才，剩下其他人還在競爭剩餘名次，阿龐由於太奮力在水池奔跑，一個不注意「褲子掉了」，露出大半屁股，讓大家看了好害羞，許孟哲則不忍直視還趕緊提醒阿龐：「你的漢堡收好啦。」

接著眾人來到知名的婚禮場地，王仁甫不免俗又cue孫協志「再結一次婚」，阿龐跳出來為孫打抱不平：「不要在旁邊講，他很敏感。」王仁甫倒是點出重點：「這裡只有他有資格。」孫協志早已司空見慣說「這種事有什麼好說嘴」。

許孟哲（左）跟海產2個大男人合作玩遊戲，卻互相嫌棄。（中視提供

闖關時，許孟哲、海產意外配成一組，2個大男人必須一起咬短吸管，並在腰上綁計步器，抖動合計400下，場面十分有趣，但當事人不這麼覺得，海產看著許孟哲的臉直說：「我們這樣玩好噁心喔。」許孟哲也說好不想玩這個遊戲，2人互相嫌棄玩到很生氣。該集將於本周日（7日）晚間8點在中視播出。