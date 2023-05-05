2023亞太社會創新高峰會首度移師宜蘭舉辦，以聯合國SDGs永續發展為目標，將對多元夥伴關係、保育海洋生態、永續城鄉、氣候行動、優質教育、健康與福祉等6項議題提出討論，羅東高中高三同學邱梓瑄、劉妍廷、陳玟儒以「減少杯傷」為主題，發起減塑提案企畫，奪下宜蘭中學生社會創新行動挑戰賽第1名。

羅東高中表示，邱梓瑄、劉妍廷、陳玟儒有感於現今人類對塑膠製品的依賴與濫用，透過學校老師陳雅琦、許純華所開設的SDGs多元選修課，以「減少杯傷」發起減塑提案。

提案內容從鼓勵遊客自行攜帶環保碗筷可獲得折扣、到免搭棚費給願意配合減塑的攤位，甚至引入提供環保餐具租借廠商，提供餐具給願意使用的遊客與攤位等，讓塑膠產物能真正減少使用，預計在3年之內，讓羅東高中的校慶園遊會，成為真正「零塑」的園遊會。

校長曾璧光表示，因為疫情因素所衍伸的飲食衛生問題，讓減塑團體呼籲多年的減塑習慣變的窒礙難行，如今疫情已經獲得控制，為了地球的永續發展，更應該推動此項計畫，也期盼羅東高中能成為減塑活動的領頭羊，再次將減塑與環保永續的習慣帶到人們的日常生活之中。