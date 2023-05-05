一直非常關注藝術文化議題的民進黨台北市議員許淑華透露，她參加中華民國畫廊協會舉辦的ART SOLO藝之獨秀藝術博覽會開幕預展，遇到許多致力發展藝術文化的好朋友。許淑華也提到，文化部成年禮金是很好的政策，期待未來文化部能有更充足的預算，讓國際與台灣藝術家、藝廊的交流活動更頻繁密切，促成台灣的藝廊與台灣藝術家在世界舞台被看見。

許淑華今(5)日在臉書指出，她到花博爭艷館參加ART SOLO 藝之獨秀藝術博覽會開幕預展時，遇到很多致力發展藝術文化的好朋友，主辦單位張逸羣理事長、文化部長史哲、副市長林奕華、立法委員黃國書以及她，皆為了藝術產業與行銷串接努力。許淑華提到，ART SOLO這次強調提供展示平台空間，透過藝廊與藝術家合作，改變過去「博覽」的展出概念，而是在現場讓大家感受到個別藝術家「SOLO」呈現作品技法與創作理念。

許淑華在會場欣賞藝術家展出的作品，發現這次不僅有台灣在地藝廊與藝術家，還有10家國外畫廊參展，讓國人能從國際視野觀看藝術創作，許淑華透露，她還遇到遠從西班牙來到台灣的藝術家。

「藝術文化一直是我非常關注的議題」，許淑華認為，文化部成年禮金是很好的政策，她在議會也要求台北市政府加碼發放，鼓勵年輕朋友參與藝文活動。許淑華期待未來文化部能夠有更充足的預算，讓國際與台灣藝術家、藝廊的交流活動可以更頻繁密切，也促成台灣的藝廊與台灣藝術家在世界舞台被看見。