▲基隆市議會直播系統將新增回播功能，圖為議會直播系統。（童子瑋辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市議會第20屆第1次定期會預計在5月8日開議，議長童子瑋表示，本次議會網路直播系統將新增「回播」功能，讓對議事過程有興趣的民眾與媒體可以隨時上網觀看，連「上廁所也不會錯過」直播內容。此外為增加問政效率，本次定期會市議員每人提問質詢6分鐘縮短為3分鐘，使局處官員能更詳盡回答議員的疑問。

據了解，第20屆第1次定期會為期1個月，提案包含民政51案、財政14案、建設105案、教育17案，總共187案。這次基隆市府提出追加預算高達43億5502萬6000元，為歷年最多金額。

議長童子瑋表示要當一位「全民議長」，秉持市民福祉至上的基本原則，打造「市民的議會、開放的議會、陽光的議會」。在童子瑋積極推動下，市議會在網路直播功能中增加「回播」功能，讓市民朋友以及媒體記者在看直播的過程中，就算上個廁所，也不會錯過市議員的任何一段質詢內容，讓市議員質詢監督市府各項施政更加公開透明。

童子瑋說，有關市議員提案內容與每天議會討論事項，都可以在議會網站中議程資訊欄搜尋到。而因應專案說明會日益增加，也為了讓議會順利進行，專案說明會主持人改由相關業務的審查會召集人擔任，有別於以往是由市府指派官員擔任主持人。

童子瑋指出，為了增加問政效率，本次定期會將把行之多年，市議員每人提問質詢6分鐘縮短為3分鐘，讓市府官員做出更詳盡的回答。此外，市府各局處首長到場業務報告時，採用書面報告即可，不用進行口頭報告，讓市議員直接進入質詢環節，有效增加議事效率。