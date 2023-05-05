美國青年政治領袖協會（American Council of Young Political Leaders ACYPL）成員昨天拜訪民進黨中央。民進黨提供

國際自由聯盟（Liberal International LI）2日至4日於加拿大首都渥太華舉行執委會；民進黨中央派出代表及立委出席；立委劉世芳受邀參與「民主衰退？」（Democracies in Decline？）座談，回應主持人及現場來賓詢問時強調，不論國內選舉結果如何，台灣人民了解，維繫民主制度是最重要的，因此，對利用言論自由散佈錯假訊息的「灰色地帶」操作，要特別留意。

此外，美國青年政治領袖協會（American Council of Young Political Leaders ACYPL）成員昨天拜訪民進黨中央，性別平等事務部主任李晏榕向訪團成員分享關於人工智慧引起的反思，她表示近期由於人工智慧的崛起，產生了許多相關討論，也有許多人擔心人工智慧將取代辦公室職缺。但當今許多技術性的工作，也不容易被人工智慧取代，但人工智慧的確是一個時代的挑戰。

劉世芳出席國際自由聯盟執委會的座談，劉世芳以「台灣的挑戰」為題，向來自38國、130多位政黨代表表達，台灣的挑戰除了持續不斷受到中國的武力威脅之外，最多也最棘手的難題，莫過於錯假訊息充斥台灣社會，對「媒體」和「社會」的衝擊，最為嚴重。

他說，根據台灣學者與全球智庫專家合作的「2022年中國指標」（China Index 2022）調查指出，台灣受到中國影響的程度，在「媒體」和「社會」，都高居世界第一。不僅如此，民主研究資料庫「V-Dem」（Varieties of Democracy）針對錯假訊息的調查顯示，過去五年來，台灣遭受錯假訊息攻擊的排名，連續五年高居第一。進一步來看，經統計調查和專家訪問，從中國發動的比例亦是最高。

劉世芳說，這些長期充斥的錯假訊息，有些已不屬言論自由的保障範圍。因為在開放自由的民主社會中，錯假訊息會降低人民對政府的信任，也動搖國家安全。而在民主化的過程中，網路傳播錯假訊息對民主國家的挑戰，是跨國家、跨地域、跨族群，不亞於戰爭的威脅。

至於美國青年政治領袖協會訪團拜訪民進黨，雙方針對台灣政治現況、兩岸關係、國際情勢、錯假訊息因應策略、提升女性勞動力、2024年大選等議題全方位深度交流。

民進黨副祕書長楊懿珊表示，面對威權主義的擴張，民進黨致力於維繫與全球理念相近夥伴的合作關係，也願意和任何國家，包括中國在內，尋求平等、公正、公開的對話機會；她也向團員表示，民進黨感謝包含美國在內的許多國家，持續關注台灣，也以行動支持台海和平。

針對兩岸關係，中國部主任吳峻鋕表示，民進黨相信「和平靠實力」，而「透過妥協換取和平」這個方案中，沒有台灣、沒有民主，更沒有自由，民進黨是個主張和平的政黨，不會放棄任何尋求和平的機會，但也不會犧牲台灣寶貴的民主與自由。

訪團成員對於台灣如何因應錯假訊息表達高度興趣。青年部主任阮俊達表示，TikTok有極為嚴重的資安疑慮，因此目前台灣公部門對於員工使用該軟體有相當的限制。訪團成員也就該議題分享所屬各州政府部門及教育場域限制使用TikTok的實際案例，以及如何加強宣導增進使用者的識讀能力。