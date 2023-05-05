大樂透今（5）日頭獎上看3.3億，不少人前往彩券行購買盼望能一夜致富，小孟老師在臉書上指出財運最旺星座前4名依序是，金牛座、摩羯座、雙子座、處女座，其中第1名的金牛座下注前可多拜土地公或對著天空遙拜祖先，就能提升偏財運中大獎。

小孟老師說，好運時辰為下午3點至晚上6點30分，建議可尋找住家或辦公室南方投注站來下注，就有機會把大獎抱回家。

▍Top4：處女座

處女座穀神星落入代表將會好運不斷。穀神星代表穀物與糧食，若可以在下注前觀想稻米或吃碗飯再下注，穀神能量就能包圍他們奪得頭彩。

▍Top3：雙子座

金星落在雙子座，顯示在今日充滿喜氣，若可在下注前吃白色食物例如，菜頭、白蘿蔔、花椰菜等，就能獲得白色神秘力量，成為下一位幸運兒。

▍Top2：摩羯座

摩羯座今天靈感強，容易接收到來自宇宙的靈感能量，建議只要放鬆心情多聽森林蟲鳴音樂，自然腦波頻率就會降低，就能夠冥想出特別數字組合，就有機會中大獎。

▍Top1：金牛座

金牛座今日偏財磁場旺，財運能夠獲得加持，建議在下注前可多拜土地公或者對著天空遙拜祖先，就能被神秘力量守護，提升偏財運中大獎。