大陸商務部副部長李飛在大陸國務院新聞辦發布會上表示，中國與歐盟貿易額達8473億美元，同比增長2.4％，意味著中歐之間平均每分鐘貿易往來超過160萬美元；截至去年底，中歐雙向投資存量已超2300億美元。下一階段，雙方將在數位、綠色、新能源等領域深化務實合作，共同維護全球產業鏈供應鏈安全穩定。

李飛在「第三屆中國-中東歐國家博覽會」發佈會上指出，中歐互為第二大交易夥伴。去年，中國—歐盟貿易額達8473億美元，同比增長2.4％，意味著中歐之間平均每分鐘貿易往來超過160萬美元。貿易結構更加優化，鋰電池、新能源車、太陽能零元件等綠色產品貿易快速增長。

其次中歐雙向投資不斷擴大。截至去年底，中歐雙向投資存量已超2300億美元。2022年歐洲對華投資121億美元，大幅增長70％，汽車領域繼續成為投資最大熱點。同期，中國對歐投資111億美元，增長21％，新增投資集中在新能源、汽車、機械設備等領域。

李飛還稱，雙方合作領域持續拓寬。雙方已完成中歐地理標誌協定第二批清單公示，增加350個地標產品的互認互保。中歐牽頭制定並更新《可持續金融共同分類目錄》，中國建設銀行和德意志銀行等陸續發行綠色債券。

此外，中歐企業企業合作熱情高漲。近期，多家歐洲企業高管紛紛來華，親自推動對華合作專案，展現在華投資發展的堅定信心。歐洲企業積極參加中方舉辦的進博會、消博會、服貿會等重要展會，法國已確認擔任2024年服貿會和進博會主賓國。

值得關注的是，中國與中東歐國家的經貿近年也不斷深化。李飛稱，2012年以來，中國與中東歐國家貿易年均增長8.1％，中國自中東歐國家進口年均增長9.2％。今年一季度，雙方貿易額達333億美元，增長1.6％，開局總體平穩向好。

而截至目前，中國與中東歐國家雙向投資規模已接近200億美元。今年一季度，中國對中東歐國家全行業直接投資同比大幅增長148％，中國企業赴中東歐地區投資意願強烈。投資領域涉及汽車零部件、家電、醫藥、物流、能源、礦產等。