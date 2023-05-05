39歲徐姓男子2022年5月透過援交網站，結識1名女子，雙方後來在北市某旅館進行性交易，徐對女方十分滿意，要求和對方建立長期「包養」關係，但女方事後卻不再見面，徐為此十分不滿，聲稱當天有拍下影片，此後陸續發送「我那天有錄哦！」、「讓大家知道你在做S」等簡訊，22次恐嚇騷擾女方，士林地檢署日前偵結，依違反跟騷法、恐嚇等罪起訴徐。

起訴指出，徐男與被害人透過網站結識，並於去年5月在北市某旅館發生關係，徐因滿意對方，表示希望改用包養方式，建立長期關係。

徐事後再約女方碰面，不料對方卻避不見面，徐認為女方爽約、說話不算話，6月起陸續傳訊恐嚇，內容包括：「我會把我們的片子傳上網」、「讓大家知道你在做S」、「你不守信用我要傳上網」、「上次吃了藥沒做你欠我」、「你要紅我就讓你更紅」等等，讓女方不堪其擾。

女方最後選擇報警，徐男也被逮捕，但警方未在徐的住處發現任何私密影片，徐開庭應訊時，表示當時明明說好包養，但女方卻爽約不再見面，他心生不滿，才會傳訊給她，目的是希望她出面，但也強調並沒有偷拍，只是想嚇嚇她。

士林地檢署偵結，認為徐為一己之私，反覆、持續性騷擾被害人，造成被害人身心痛苦，前後多達22次，依違反跟騷法嚇危害安全等罪起訴，並建請法院從重論處。