國內食品大廠泰山食品廠爆料經營權糾爭，泰山公司繼日前控告市場派董事劉偉龍、刑事局林姓隊長2人違法搜索等罪後，5日下午將再赴台北地檢署告發昔日號稱「台灣最美麗的董事長」、泰山獨董陳敏薰誣告罪。

陳敏薰因過去曾由劉泰英欽點接手開發金董座，被稱為「台灣最美麗的董事長」。

泰山公司表示，4月20日泰山召開召集薪酬委員會、審計委員會及董事會，原預計討論股東盈餘分配案、委任經理人員工酬勞發放建議案及相關議案審查。

泰山公司認為，獨董陳敏薰明知獨董杜英達於主持審計委員會會議期間，並未遭任何人士脅迫、恐嚇，卻指稱杜遭恐嚇。

雖然杜英達稱「我沒有被恐嚇，我是律師，怎麼會被恐嚇」、「先讓我把會議主持完」，「我們現在是審計委員會」、「沒相干的人先離開」。

泰山認為，陳明知杜在會議期間未遭任何人士脅迫、恐嚇，且會議室並無黑道份子在場，對杜脅迫、恐嚇，推由劉偉龍先向刑事局報案謊稱杜開會時遭黑道脅迫恐嚇，等員警搜索會議室搜索時，陳謊稱杜遭威脅恐嚇，陳離開會議室後又向員警謊稱杜遭恐嚇，認為陳涉嫌誣告罪。