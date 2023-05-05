原本擔任行政職的謝昀宸參與職訓課程，包含產業型態、理論到機台實務操作等。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

從國際企業與貿易系畢業後的謝昀宸，離開校園後，從事行政內勤相關職務，在高工時低薪資的不對價工作環境下，讓她萌生轉換職場跑道，學習新專業技能，經與家人討論，她選擇參加勞動部高屏澎東分署開辦的「電腦輔助創意設計與製造班」，學成後她錄取科技產業公司，學以致用，成功在機械產業中站穩腳步。

大學時期選讀國際企業與貿易系的謝昀宸，畢業後就從事行政內勤相關職務，不過，面對高工時低薪資的不對價工作環境下，她決定轉職，但她毫無相關經驗，一度擔心自己難以上手，選擇參加勞動部高屏澎東分署開辦的「電腦輔助創意設計與製造班」，經過900小時職訓課程，包含產業型態、理論到機台實務操作等課程。

加上職訓師曾文信老師深入淺出的教學及耐心指導下，讓她從完全陌生到能獨當一面操作機台，技巧日漸純熟，各項實習成績也有不錯的表現，順利於結訓前取得立體製圖丙級及CNC銑床乙級等證照，更確立未來朝此領域深耕發展的決心。

結訓前她參與分署舉辦的廠商就業媒合徵才活動，面試後脫穎而出，錄取科技產業公司，學以致用，參與公司的產品研發、繪圖設計等工作，成功在以男性為主導的機械產業中站穩腳步，翻轉了性別刻板印象與偏見，開創出屬於自己的一片天空。

勞動部高屏澎東分署辦理職前訓練課程，學員結訓後能將所學實際應用在業界中，且職類多元，今年度第4梯次自辦職前訓練報名時間即日起至6月5日止受理報名，內容有「電腦輔助創意設計與製造」、「綜合銲接」、「機電整合」、「會展產業(MICE)人才培訓」、「冷凍空調」等多項職訓課程，歡迎年滿15歲以上的待業者以及想學習一技之長的民眾報名參訓，結訓後還會輔導就業。