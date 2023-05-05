紛擾30年的拉法葉艦採購弊案，檢方聲請沒收已故軍火商汪傳浦犯罪所得，最高法院裁准本金4億8719萬2808美元確定，孳息部分經撤銷發回，台灣高等法院更二審5日辯結，審判長諭知7月28日宣判。

已故法國軍火商在台代表汪傳浦，與時任海軍上校郭力恆合作，推銷國軍透過湯姆笙公司採購法國拉法葉艦，法方浮報價格，讓汪與郭均分回扣。郭遭依收取回扣罪判刑15年，併科罰金2億元，已服完刑出獄，他犯罪所得也已執行沒收2875萬多美元。

案發後，汪滯留海外遭北院通緝，2015年死亡後，台北地院判決公訴不受理。2016年7月1日沒收新制施行後，檢方聲請沒收汪生前在瑞士的帳戶款項，包括湯姆笙公司匯入2家公司的回扣本金各3億多元、1億多元美金及孳息。

北院及高院裁定，沒收本金及孳息共9億5332萬多美元，2019年最高法院就檢方聲請沒收的本金3億多美元部分，駁回抗告確定。另本金1億7465萬多美元及孳息部分，發回高院重裁。

高院更一審裁准1億多元本金加孳息共5億2074萬多美元，汪的家屬及檢方都提再抗告，最高法院針對本金部分駁回、裁准1億7465萬多元確定，孳息部分全部撤銷，由高院更二審更為裁定。