福地祐介（後右）在暗夜微光中與梁修身（前左）有精彩對手戲。（凱渥提供）

福地祐介今年將會斜槓作家身份有新作即將推出。（凱渥提供）

性格演員福地祐介近期在客家電視台播出的客語作品《暗夜微光》，讓人驚豔，因為身為日本人的他，居然敢挑戰難度極高的客家話，福地祐介分享自己第一次挑戰客語， 最難克服的地方就是連續三聲發音，他分享說： 「國語的發音，三聲連在一起時前面的三聲變二聲發音，但客語要兩個三聲都要用三聲發音。關於這一點，我一直抓不到正確的語調。真的感到很不容易。」

《暗夜微光》講述永勝豆漿店徐家，是每一個家庭的縮影故事，在劇中福地祐介飾演的徐利齊與梁修身飾演的徐先勝是父子關係，兩人有非常精彩的對手戲。第一次與前輩合作，福地祐介分享說：「有一次我在台南的飯店去樓下的健身房運動時，看到梁先生在那裡一個人練習在戲裡面使用的樂器。那時候我跟他還不熟，所以我靜靜地跟他打個招呼就開始運動，看到前輩演員維持對角色的基本功的樣子，給我一種不要忘記初衷的重要性。」

儘管在第二集就領便當，所詮釋的角色徐利齊卻是在整個劇集中，最令人動容的遺憾。 福地祐介對於此角色最難處理的地方竟然是在「女兒」這個點，身為家中長子的他說： 「我沒有小孩，所以我跟女兒小舒(姜予飾)的戲要靠我的想像力吧，相當不容易，但居然我跟她的戲就是我的拍攝第一天，一開始對戲就好像彼此之間產生很莫名其妙的默契，演得很舒服。」

這次首度挑戰客語劇集奠定福地祐介演員之路上新的里程碑，賦有語言天份的他對於這次客語演出表示： 「我希望有機會的話，很想要再挑戰客語戲，很感謝這次是劇組跟語言指導的協助能夠接觸到基本客語，下次再挑戰我覺得一定可以表現的更好。」

目前福地祐介正在拍攝新的影集，主演的電影《動物感傷の清晨》今年度將在大螢幕呈現給觀眾，身為演員、藝術創作者的他，也搶先預告未來將以作家的身份，預計今年度會有新作呈現給大家，敬請拭目以待。