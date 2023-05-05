立法院5日由院長游錫堃（如圖）敲搥三讀通過「社會福利基本法草案」，明定政府應考量社會結構變遷，訂定社福政策綱領，至少每5年檢討一次，若有重大社福政策，中央政府得衡酌補助地方政府。（張鎧乙攝）

立法院會今三讀通過《社會福利基本法》，明定社會福利基本方針，國民無分任何條件，接受社福機會一律平等，各級政府應寬列社福經費，資源不足地區優先布建；若有重大社福政策，中央得衡酌補助地方政府。三讀通過條文也明訂，針對社會福利政策綱領，並至少每5年檢討一次。

立法院社會福利及衛生環境委員會3月16日初審通過《社會福利基本法草案》，但仍有部分條文保留；立法院長游錫堃3日召集協商後，仍無法取得共識，於今日在院會進行表決，最終三讀通過。

三讀通過條文明定，中央政府應考量國家政策發展方向、經濟與社會結構變遷情況、社會福利需求及總體資源供給，訂定社會福利政策綱領，並至少每5年檢討一次。

三讀通過條文明定，社會福利是指社會保險、社會救助、社會津貼、福利服務、醫療保健、國民就業及社會住宅福利事項；而社會福利的基本方針是保障國民基本生活，尊重個人尊嚴，發展個人潛能，促進社會參與，維護社會公平正義為宗旨。

時代力量立委王婉諭表示，時代力量主張，把「容貌體態」也列為不得歧視的條件，但很遺憾，衛福部始終拒絕，最終並未通過，但仍期許社會福利基本法的立法，不應該只是重述目前社會福利體系既有的框架，而是要能呈現台灣未來要如何保障國民皆能享有適足生活，並維護社會及世代正義的方向與作為。

民進黨立委吳玉琴指出，社會福利基本法從1998年就有呼聲，能夠成為台灣第9個基本法，走了25年，兒少老婦等福利都有進步，訂定社會福利基本法，除了綱要式條文，主要是將社會住宅納入社會福利範圍，規定政府應對於有社會福利處境的國民，提供租金補助保障國民居住權益，希望有了社會福利基本法，對弱勢的照顧能夠更多。