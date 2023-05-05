台燿第1季合併營業收入為36.52億元，年減27.29%，營業毛利為6.75億元，年減34.75%，合併毛利率為18.48%，年減2.12個百分點，營業淨利為2.32億元，年減56.89%，稅前盈餘為2.89億元，由於大陸擴廠已告一段落，決議匯回在海外資金21億元，而海外盈餘匯回稅率高達20%，致使第1季所得稅高達4.96億元，單季稅後虧損為2.06億元，每股淨損為0.77元。

台燿4月合併營收為12.02億元，月減8.51%，年減26.75%，累計前4月合併營收為48.55億元，年減27.16%，儘管終端市況不佳，台燿預估，產業可望在第2季落底。

亞系外資指出，由於伺服器及交換器供應鏈持續進行去化庫存，預期產業不會強勁復甦，且可能對價格造成壓力，加上第1季財報結果，下調台燿2023年/2024年每股盈餘40%/4%，維持「劣於大盤表現」評等，目標價也從71元下調至68元。