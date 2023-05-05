彰化縣議員藍駿宇（左）針對交通問題對彰化縣警局長張國雄（右）提出質詢。（翻攝彰化縣議會直播）

彰化縣去年發生逾2萬件路口交通事故，造成69人死亡，彰化縣警局配合交通新制，3／31起全面加強路口安全執法，取締汽車不禮讓行人。縣議員藍駿宇今天在縣議會定期會公布一段影片，學生放學通過行人穿越道時，汽機車竟仍川流不息穿越人群，讓人看得提心弔膽，凸顯相關交通系統設施及民眾守法觀念仍有待加強。

彰化縣警局局長張國雄表示，交岔路口因「車不停讓人」造成行人死傷逐年攀升，為加強車輛與行人守法觀念，要求各分局持續加強路口安全執法。根據該局統計，截至今天為止，該局取締汽車不禮讓行人件數已達278件。

縣議員藍駿宇在縣議會公布他昨天下午在秀水鄉彰水路拍攝的影片，當時一群學生放學後要通過路口，學生們行走在行人穿越道時，不斷有汽機車從人群中行駛而過，有時學生走到一半，還得停下腳步等車輛通過，這樣的交通環境真的對行人太不友善。

藍駿宇表示，交通治理如何從「以車為本」逐漸轉化到「以人為本」，需要各個層面相互配合。傳統的時相，容易產生人車爭道，產生碰撞事故，設置行人專用時相，亮燈時，只有行人能夠通行，其餘行車燈號皆為紅燈，以避免轉向車與穿越行人交織衝突。

若無法設置行人專用時相，則採用行人早開時相，先亮行人專用號誌綠燈，再亮行車號誌綠燈，以提升行人穿越路口安全性。

他建議彰化縣政府交通處評估盤點彰化縣內重要路口、學區或是觀光地區設置行人專用時相，分離行人與車輛的動線，讓行人在這段時間內，從各種方向穿越路口。他表示，要解決行人通過路口時易發生交織衝突的問題，除了法規及制度層面的改變，相關部門應也要針對交通設施做系統性的規劃。