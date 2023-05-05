桃園地檢署日前偵辦詐欺案件時，發現29歲朱姓銀行員涉及指導詐騙集團成員應對銀行，並利用「過號」漏洞，讓詐團成員可以由自己審核，協助詐團成員提高轉帳額度1000至1500萬。桃園地檢署將朱女等22人依法提起公訴，並請求法院從重量刑。

重大刑案專組主任檢察官葉益發、檢察官李佩宣日前偵辦林姓男子為首的詐騙集團案件時，發現有銀行員被詐騙集團吸收犯罪。該銀行員與詐騙集團合作，將相關身分驗證程序事先告知詐騙集團成員，讓詐團成員得以提高轉帳額度。

檢方說，因為詐團中，自願提供帳戶的成員俗稱「車主」，這些車主普遍教育程度不佳，若到銀行申請提高轉帳額度，大多難以過關。因此朱女和詐團合作，提供「技術」指導，並利用過號漏洞，要車主到銀行抽號碼後故意過號，再到自己負責的櫃檯接洽，例如詢問是否與虛擬貨幣交易所交易，要回答「不是」等等。輕鬆讓車主將轉帳額度提高為1000萬至1500萬。只要完成1件，朱女就可分得5萬元報酬。

因轉帳額度提高，可以大幅降低詐騙集團洗錢難度，共12人提高額度。此外詐團還指導車主，事先偽造不實對話內容，要他們轉帳後隨即去派出所報案，假裝自己也是受害者。

檢方認為，林男熟知辦案手法，且製造多處斷點，增加查緝難度，甚至滲透銀行吸收行員，破壞金融監管機制，造成民眾損失3.3億元。檢警共追出22人，並積極經查詐團成員財產，查扣犯罪所得4700萬元，成功阻止詐欺洗錢管道。檢方依涉犯組織犯罪

防制條例、加重詐欺及洗錢防制法等罪，對朱女、林男等人提起公訴。